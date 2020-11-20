Житель Мордовии, похитивший ноутбук, самостоятельно явился в полицию, увидев ориентировку

В Саранске благодаря распространенной в социальных сетях и СМИ ориентировке была раскрыта кража ноутбука.

Молодой человек, причастный к хищению техники, решил сам явиться в полицию, после того как увидел ролик со своим участием.

По его словам, кражу ноутбука стоимостью 79,99 тыс. рублей из магазина он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент похищенный ноутбук изъят.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф