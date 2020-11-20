Житель Ковылкинского района стал жертвой интернет-мошенника

В Ковылкинском районе местный житель стал жертвой интернет-мошенника.

Некоторое время назад 52-летний житель села Паньжа указанного района на популярном сайте разместил объявление о продаже металлического гаража. В кратчайшие сроки с мужчиной связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести выставленное на продажу имущество. Незнакомец, сообщив, что он находится в командировке, попросил сельчанина продиктовать номер его банковской карты под предлогом перечисления предоплаты. Пострадавший выполнил данную просьбу. Затем мошенник позвонил мужчине, дабы узнать, получил ли он деньги. После прозвучавшего отрицательного ответа незнакомец попросил пострадавшего перевести деньги с кредитной карты на основную, чтобы проверить, поступают ли платежи. При этом мошенник продиктовал свой банковский счет, на который заявитель и перечислил 44 тыс. рублей. После этого незнакомец прервал разговор.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф