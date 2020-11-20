Ранее судимый житель Саранска вновь отправится в тюрьму за вымогательство и кражу

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже и вымогательстве.

В апреле нынешнего года 32-летний ранее судимый житель Саранска и его знакомый пришли на встречу к 53-летнему мужчине. Последний должен был отдать деньги знакомому осужденного за ранее оказанную услугу. Во время встречи 32-летний преступник заявил 53-летнему гражданину, что он должен и ему, объяснив свои слова соображениями дружеской солидарности. Пострадавший предложил отправиться домой к его матери за деньгами.

В доме пенсионерки 53-летний гражданин отдал осужденному 15 тыс. рублей. Последний также похитил из кошелька матери пострадавшего 43 тыс. рублей.

Решением суда в отношении 32-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф