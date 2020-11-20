В Саранске разыскивается пропавший без вести местный житель

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Леснов Игорь Александрович 1968 года рождения, являющийся жителем Саранска, 12 ноября нынешнего года ушел из своего дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в куртку черного цвета, черное спортивное трико и резиновые тапочки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Мордовии, устроивший стрельбу в развлекательном заведении, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф