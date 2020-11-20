Житель Теньгушевского района, угрожавший убийством гражданской жене, пойдет под суд

В Теньшгушевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в угрозе убийством.

В сентябре нынешнего года 50-летний безработный житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, потребовал деньги на покупку спиртного у своей 39-летней гражданской жены. Последняя ответила отказом. После этого мужчина взял в руки кухонный нож и, размахивая им, стал угрожать женщине убийством. Пострадавшая выбежала из дома, а затем обратилась в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого, который ранее уже привлекался к ответственности, находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф