В Мордовии прошли мероприятия по правовому консультированию школьников

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов и общественники провели мероприятия по правовому консультированию школьников.

В Рузаевке представительница общественности Жанна Зубрилина и инспектор по делам несовершеннолетних Оксана Кудрина посетили среднюю общеобразовательную школу №8.

Гости ответили на вопросы школьников, а также подробно рассказали детям о правах и обязанностях, которые входят в правовой статус ребенка в России.

Кроме того, встреча школьников с полицейскими прошла и в средней общеобразовательной школе №5 Саранска. Юрисконсульт правовой группы УМВД России по Саранску Елена Цыганова рассказала школьникам об основаниях привлечения несовершеннолетних к уголовной, административной и гражданской ответственности, правовых последствиях привлечения к указанным видам ответственности, основных документах, регулирующих права детей.

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Источник: 13.мвд.рф