Административная комиссия Октябрьского района Саранска подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 года

Административная комиссия Октябрьского района Саранска отчиталась о результатах работы за 9 месяцев текущего года.

За отчетный период административной комиссией было проведено 24 заседания, на которых было рассмотрено 487 протоколов об административных правонарушениях.

За 9 месяцев нынешнего года к ответственности было привлечено 411 физических лиц, 7 должностных лиц и 18 юридических лиц.

Постановления административной комиссии в отношении граждан, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафа, направляются в отделы судебных приставов.

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Источник: adm-saransk.ru