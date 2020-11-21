Жительница Саранска, решившая продать газовую плиту, стала жертвой мошенника

В Саранске местная жительница, решившая продать газовую плиту, осталась без денег, поверив мошеннику.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что некоторое время назад на одном из популярных сайтов 23-летняя жительница Саранска разместила объявление о продаже газовой плиты. С девушкой связался неизвестный гражданин, который сообщил о намерении приобрести товар. Горожанка попросила незнакомца перечислить предоплату, продиктовав ему номер своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого с банковского счета девушки были списаны денежные средства в сумме 60 тыс. рублей, а покупатель перестал выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что житель Теньгушевского района, угрожавший убийством гражданской жене, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф