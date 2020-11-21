В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в мошенничестве

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданка, которая подозревается в совершении преступления.

Аношина Ирина Валериановна 1962 года рождения, проживающая по адресу – улица Есенина, подозревается в совершении мошенничества. Известно, что женщина прописана в городе Цивильск, расположенном на территории Чувашии.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-90-02, 29-90-38, 29-90-23 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф