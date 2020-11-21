Мошенник, представившийся работником банка, оставил без денег жительницу Ковылкино

В Ковылкино местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 66-летней жительнице указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем незнакомец заявил, что гражданка должна снять все свои денежные сбережения в сумме 178 тыс. рублей, дабы их не похитили преступники. Женщина, поверив собеседнику по причине того, что он назвал точную сумму имеющихся у неё денег, отправилась к ближайшему банкомату. Обналичив денежные средства, гражданка перевела их на продиктованный незнакомцем счет, который он назвал безопасным. После этого якобы работник банка перестал выходить на связь.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф