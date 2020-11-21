Безработный житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что 49-летний безработный житель Саранска, зайдя в подъезд одного из домов, чтобы погреться, похитил оставленный без присмотра велосипед. На следующий день мужчина продал похищенное имущество гражданину, работавшему на строительной площадке, за 1400 рублей.

В отношении 49-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

Велосипед был изъят и возвращен законному владельцу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф