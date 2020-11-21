Житель Чамзинки, ударивший гражданскую жену акустической колонкой, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Чамзинки, который ударил свою гражданскую супругу акустической колонкой.

Летом нынешнего года 48-летний житель Чамзинки поссорился со своей гражданской супругой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил женщину руками, а затем нанес удар в область лба акустической колонкой. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф