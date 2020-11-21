В Атюрьевском районе горела баня

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 20 ноября. В деревне Татарская Велязьма загорелась баня, расположенная по адресу – улица Тукая. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru