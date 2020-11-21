В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже денег с банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в похищении денежных средств с банковской карты.

Известно, что мужчина был одет в черную кожаную куртку и голубые джинсы. Женщина была одета в светлое пальто, бежевый берет и черные сапоги.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф