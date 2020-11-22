Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам бюджетной политики.

С председателем республиканского правительства Владимиром Сушковым и министром финансов Мордовии Сергеем Тюркиным обсуждалось текущее состояние регионального бюджета, в том числе его наполняемость.

Также были рассмотрены вопросы формирования бюджета Мордовии на будущий год и плановый период 2022-23 годов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru