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Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам бюджетной политики

Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам бюджетной политики

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам бюджетной политики.

С председателем республиканского правительства Владимиром Сушковым и министром финансов Мордовии Сергеем Тюркиным обсуждалось текущее состояние регионального бюджета, в том числе его наполняемость.

Также были рассмотрены вопросы формирования бюджета Мордовии на будущий год и плановый период 2022-23 годов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии ответили на вопросы о возможном закрытии парикмахерских, рынков и ресторанов.


Источник: e-mordovia.ru