В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 23 ноября

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 23 ноября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что днём 23 ноября на территории региона ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru