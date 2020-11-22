Житель Теньгушевского района пойдет под суд за пьяное вождение

В Теньгушевском районе предстанет перед судом местный житель, который повторно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре текущего года инспектором ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» был остановлен мотоцикл под управлением 39-летнего жителя села Веденяпино, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что в августе прошлого года 39-летний гражданин за аналогичное нарушение был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 39-летнего сельчанина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф