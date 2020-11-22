В Зубово-Полянском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Вечером 21 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новое Бадиково. На улице Колхозной загорелись жилой дом №49 и несколько надворных построек.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и надворные постройки на общей площади 60 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru