Жителя Саранска осудили за кражу денег у знакомой

В Саранске суд вынес приговор в отношении безработного мужчины, обвиняемого в краже денежных средств у своей знакомой.

В сентябре нынешнего года 46-летний безработный гражданин, проживающий в посёлке Николаевка, пригласил свою 38-летнюю знакомую покататься на автомобиле. Последняя ответила согласием. Во время поездки женщина отлучилась за кофе. Воспользовавшись данным обстоятельством, преступник похитил из её сумки ключи от квартиры. Затем мужчина отвез знакомую в салон красоты, а сам отправился к ней домой. Находясь в квартире пострадавшей, злоумышленник похитил денежные средства в сумме 42 тыс. рублей. Когда знакомая вернулась из салона красоты, мужчина незаметно положил ключи обратно в её сумку.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф