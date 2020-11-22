В Ромоданово горели баня и надворная постройка

В Ромоданово произошло возгорание бани и надворной постройки.

Вечером 21 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лазурной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят баня и надворная постройка. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани и надворной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru