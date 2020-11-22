В Атяшевском районе горело подсобное помещение

В Атяшевском районе произошло возгорание подсобного помещения.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 21 ноября на территории села Капасово. На одной из улиц данного населенного пункта загорелось подсобное помещение.

По предварительной информации, во время этого пожара никто не пострадал.

Огонь повредил подсобное помещение на площади 25 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru