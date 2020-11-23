В Ромодановском районе в результате пожара погиб мужчина

В Ромодановском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 22 ноября в селе Трофимовщина. На улице Колхозной загорелся жилой дом №29.

Дом хозяева купили не так давно. Постройка была старой с печным отоплением. Постоянно владельцы в постройке не проживали, но постепенно её обустраивали, чтобы использовать в качестве дачного домика.

В ночь на 22 ноября мужчина 1977 года рождения и женщина 1978 года рождения остались ночевать в доме. Затопив печь, они легли спать. Женщина проснулась из-за громкого треска на кухне. Открыв дверь, она увидела, что от печи горит потолочное перекрытие. Женщина начала кричать мужчине, чтобы тот ползком пробирался к выходу, поскольку дым к тому моменту уже заполнил всю комнату и дышать было крайне сложно.

Мужчина начал выбираться из задымленного помещения, женщина к тому времени уже выбежала на улицу. Спустя пару минут гражданка несколько раз окликнула своего сожителя, но ответа не последовало. После этого женщина побежала к окну с другой стороны дома, разбила его и начала звать мужчину, но вновь безрезультатно.

В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС был найден труп гражданина 1977 года рождения.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и расположенную поблизости надворную постройку на общей площади, составляющей 122 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru