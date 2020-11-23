В Краснослободске был задержан мужчина, устроивший дебош в магазине

В Краснослободске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который устроил дебош в магазине.

На днях в один из магазинов указанного населенного пункта зашел 48-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проявлял агрессию, ругался матом и разбил несколько бутылок со спиртным.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Выяснилось, что мужчина находится под административным надзором.

Для дальнейшего разбирательства дебошир был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia