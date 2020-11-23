В Саранске обсудили уборку города от первого снегопада

Ранним утром 23 ноября мэр Саранска Пётр Тултаев объехал все районы города.

На оперативном совещании в администрации города градоначальник акцентировал внимание руководителей профильных структурных подразделений на том, чтобы все силы и средства муниципальных предприятий, занятых в уборке Саранска, были переведены на усиленный режим работы.

Мэр отметил, что уборка сегодня выполняется нормально.

С раннего утра сотрудники муниципальных предприятий заняты в уборке территорий остановочных павильонов, где необходимо производится посыпка реагентами.

По данным на 09:00 в уборке улично-дорожной сети от муниципальных предприятий города задействовано 54 единицы техники.

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Источник: adm-saransk.ru