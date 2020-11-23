В Саранске обсудили уборку города от первого снегопада

Ранним утром 23 ноября мэр Саранска Пётр Тултаев объехал все районы города.
На оперативном совещании в администрации города градоначальник акцентировал внимание руководителей профильных структурных подразделений на том, чтобы все силы и средства муниципальных предприятий, занятых в уборке Саранска, были переведены на усиленный режим работы.
Мэр отметил, что уборка сегодня выполняется нормально.
С раннего утра сотрудники муниципальных предприятий заняты в уборке территорий остановочных павильонов, где необходимо производится посыпка реагентами.
По данным на 09:00 в уборке улично-дорожной сети от муниципальных предприятий города задействовано 54 единицы техники.
Также читайте о том, что Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам бюджетной политики.
Источник: adm-saransk.ru