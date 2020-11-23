Жители Саранска жалуются на низкую температуру в квартирах

В адрес мэра Саранска Петра Тултаева и в диспетчерские города поступает очень много жалоб со всех микрорайонов на низкую температуру в квартирах.

Первый заместитель мэра Игорь Бутяйкин пояснил, что ПАО «Т Плюс» изменило входящие в многоквартирные дома параметры теплоносителя, в этом году он подается более низкой температуры, чем, например, в прошлом году.

Вопрос низкой температуры в квартирах жильцов с представителями ПАО «Т Плюс» обсуждается ежедневно. Было решено, что по каждому адресу, откуда поступает жалоба, вопрос будет рассматриваться в ручном режиме, будут восстанавливаться прежние параметры.

По данным на утро 23 ноября от граждан в диспетчерские службы на некачественную подачу тепла в жилые помещения поступило 134 обращения, 70 из которых не сняты с контроля.

Главы районных администраций подтвердили, что от жителей массово поступают жалобы на низкую температуру в квартирах.

Мэр Саранска поручил держать на постоянном контроле вопрос теплоснабжения многоквартирных домов, проводить мониторинг и лично ему докладывать о поступающих обращениях. Кроме того, на ближайшее время запланирована встреча с представителями ПАО «Т Плюс».

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Источник: adm-saransk.ru