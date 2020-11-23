В Мордовии психологи работают с осужденными без изоляции от общества

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии осуществляют выезды в районы республики для проведения психодиагностического обследования и профилактической работы по предупреждению повторных правонарушений и преступлений осужденными без изоляции от общества.

Работа по предупреждению совершения осужденными повторных преступлений представляет собой активное, целенаправленное, организованное воспитательное воздействие на сознание, чувства и волю подучетных лиц в целях формирования у них положительных взглядов и качеств, искоренения или нейтрализации отрицательных свойств личности.

Также организована работа по выявлению осужденных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оказании социальной помощи.

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Источник: 13.fsin.su