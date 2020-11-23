В Саранске во второй половине декабря начнут работать елочные базары

В Саранске елочные базары начнут работать во второй половине декабря с учетом действующей эпидемиологической обстановки

На оперативном совещании, прошедшем в городской администрации 23 ноября, было принято решение о том, что елочные базары в Саранске будут работать, но только с учетом действующей эпидемиологической обстановки.

Мэр Саранска отметил, что продавцы должны быть в масках и перчатках, а также им следует не допускать образования очередей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru