В Саранске продолжается санитарная обработка жилых домов

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев напомнил о необходимости наличия графика проведения санитарной обработки МКД.

На оперативном совещании, прошедшем в городской администрации 23 ноября, главы районов отчитались, какая работа проводится по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Петру Тултаеву было доложено, что дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах проводится, но в каждом районе города среди управляющих компаний есть нарушители.

В Октябрьском районе ООО «Управляющая компания «СанТехДом» отказывается от формирования дезинфекционных бригад, ссылаясь на то, что эту работу проводят дворники. Будет прорабатываться вопрос о привлечении директора компании к административной ответственности.

Градоначальник напомнил, что в каждом многоквартирном доме должен быть график проведения санитарной обработки, куда заносятся сведения о времени дезинфекционных мероприятий управляющей компанией.

Все главы районных администраций отметили, что в большинстве управляющих компаний сформированы дезинфекционные группы, закупаются ранцевые распылители.

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Источник: adm-saransk.ru