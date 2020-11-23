В Саранске продолжаются профилактические рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм

По поручению мэра Саранска Петра Тултаева и решению городского оперативного штаба продолжаются профилактические рейды в общественном транспорте, объектах торговли и общепита.

За минувшую неделю было проверено 495 единиц общественного транспорта, на месте устранено 223 замечания, составлено 9 протоколов. Также продолжаются проверки такси. За прошлую неделю за несоблюдение масочно-перчаточного режима на водителей было составлено 3 протокола.

В период с 16 по 20 ноября был проведен мониторинг 113 объектов, из них: 6 рынков, 74 магазина, 19 точек общепита, 9 парикмахерских, 5 аптек. За нарушение масочно-перчаточного режима было составлено 6 актов.

Также проводится проверка аптек. За прошлую неделю было составлено два акта фиксации нарушений на фармацевтов.

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Источник: adm-saransk.ru