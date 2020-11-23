В Теньгушевском районе загорелся жилой дом

В Теньгушевском районе произошло возгорание жилого дома.
Вечером 22 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сакаево. На улице Заречной загорелся жилой дом №14. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ромодановском районе в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru