В здании ГУ МЧС РФ по Мордовии была проведена санитарная обработка

Была проведена санитарная обработка в здании ГУ МЧС России по Мордовии.
Были продезинфицированы кабинеты и рабочие места. Кроме того, санобработке подвергли лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.
Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты, применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства.
Данные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту людей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru