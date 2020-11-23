В здании ГУ МЧС РФ по Мордовии была проведена санитарная обработка

Была проведена санитарная обработка в здании ГУ МЧС России по Мордовии.

Были продезинфицированы кабинеты и рабочие места. Кроме того, санобработке подвергли лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.

Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты, применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства.

Данные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Теньгушево и Темникове.

Источник: 13.mchs.gov.ru