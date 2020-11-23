В Мордовии жителя Краснодарского края осудили за повреждение автомобилей

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в повреждении чужого автомобиля.

Весной нынешнего года в Рузаевку в поисках работы приехал 45-летний ранее судимый житель Краснодарского края. Мужчина планировал трудоустроиться на местное предприятие, но это ему не удалось. Возвращаться домой гражданин не спешил. В один из дней преступник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, повредил на улицах Рузаевки три автомобиля марок ВАЗ, «Мерседес» и «Тойота». Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.

Сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 62 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф