В Мордовии стартовал профилактический проект для несовершеннолетних

В Мордовии был запущен социальный проект, направленный на помощь трудным подросткам.
В рамках указанной акции запланирован цикл лекций, профилактических бесед и семинаров, в ходе которых спикеры будут взаимодействовать с ребятами в дистанционном режиме.
Реализация проекта на территории региона будет осуществляться в течение года.
Сегодня, 23 ноября, в республиканском молодежном центре состоялась первая лекция «Жизнь за лайки», в ходе которой иерей Василий Матвеев рассказал подросткам о необходимости рационального подхода к использованию гаджетов и негативных последствиях длительного нахождения в виртуальной реальности.
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Источник: 13.мвд.рф