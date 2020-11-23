В Мордовии стартовал профилактический проект для несовершеннолетних

В Мордовии был запущен социальный проект, направленный на помощь трудным подросткам.

В рамках указанной акции запланирован цикл лекций, профилактических бесед и семинаров, в ходе которых спикеры будут взаимодействовать с ребятами в дистанционном режиме.

Реализация проекта на территории региона будет осуществляться в течение года.

Сегодня, 23 ноября, в республиканском молодежном центре состоялась первая лекция «Жизнь за лайки», в ходе которой иерей Василий Матвеев рассказал подросткам о необходимости рационального подхода к использованию гаджетов и негативных последствиях длительного нахождения в виртуальной реальности.

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Источник: 13.мвд.рф