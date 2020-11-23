В Торбеево в результате пожара пострадал человек

В Торбеево произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Вечером 22 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 2-й Микрорайон. В одной из квартир жилого дома №11 вспыхнул огонь.

В результате данного пожара пострадал человек. Какие-либо сведения о его состоянии отсутствуют. Кроме того, пламя повредило постельные принадлежности на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru