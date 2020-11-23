В Мордовии 24-летний парень пойдет под суд по обвинению в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 24-летнего молодого человека, который обвиняется в краже денежных средств.

В сентябре нынешнего года 24-летний житель деревни Приволье, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, проник в дом 57-летней жительницы того же населенного пункта, находившейся в тот момент в городе, и похитил из комода денежные средства в сумме 18 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф