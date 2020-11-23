В Мордовии несколько подростков подозреваются в угоне автомобиля

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких подростков, которые подозреваются в угоне автомобиля.

В одном из населенных пунктов Ромодановского района группа подростков 2004-2005 годов рождения угнала автомобиль. Владельцем транспортного средства является дядя одного из них. Юноши отключили уличное освещение на столбах возле дома хозяина машины. Затем подростки с помощью ножа отодвинули задвижку двери. После этого племянник владельца автомобиля проник в дом и похитил ключи от машины, документы и деньги. Отключив сигнализацию, подозреваемые откатили транспортное средство на проезжую часть, а после этого завели мотор.

Парни направились в Саранск. Юноши припарковали автомобиль в гаражном массиве и отправились в гости к родственникам одного из них, где и были задержаны полицейскими.

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Источник: 13.мвд.рф