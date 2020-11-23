В Саранске ДТП унесло жизнь 63-летнего автомобилиста

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 63-летний гражданин.

Происшествие произошло поздним вечером 20 ноября на улице Косарева. По предварительной информации, 63-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки «Шкода-Октавия».

От полученных телесных повреждений водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф