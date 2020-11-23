В Ромоданово пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Ромоданово по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшим.

Указанное происшествие произошло вечером 20 ноября на улице Ленина. По предварительным данным, 46-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Пострадал 46-летний пассажир «Лады». Мужчина был госпитализирован.

Известно, что некоторое время назад автомобилист был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф