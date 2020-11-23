В Саранске неизвестный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске неизвестный автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло днём 21 ноября на улице Победы. По предварительной информации, неизвестный гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2112, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Форд-Фокус», двигавшийся в попутном направлении.

Пострадал 36-летний пассажир ВАЗа. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель ВАЗа скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф