В Зубово-Полянском районе во время пожара погибла пенсионерка

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Происшествие произошло днём 23 ноября на территории села Старое Бадиково. Огонь вспыхнул в жилом доме №253, расположенном по адресу – улица Центральная. Сын хозяйки постройки отлучился ненадолго в магазин. Вернувшись обратно, мужчина обнаружил на кухне свою мать 1935 года рождения, объятую огнем. Предприняв неудачные попытки сбить пламя, гражданин вынес женщину на улицу, после чего понял, что она не подает признаков жизни. Выбежав на дорогу, он попросил прохожих о помощи. Продавщица из расположенного поблизости магазина позвонила в пожарно-спасательную службу.

К моменту приезда пожарных имело место сильное задымление внутри дома.

Площадь распространения пламени составила 4 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru