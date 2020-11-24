Мордовия получит дотации для обеспечения сбалансированности бюджета

Мордовия в нынешнем году получит из федерального бюджета дотации в размере 88,6 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

В общей сложности в России средства в размере 80 млрд рублей распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru