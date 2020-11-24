В Мордовии строятся новые дороги

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году на территории посёлка Комсомольский были построены дороги по ул. К. Белоус (440 м) и ул. Осипова (387 м).

В Чамзинке завершилось строительство дороги по ул. Сайгушская и Полковская. Кроме того, на следующий год запланировано окончание дорожных работ по ул. Центральная.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был проведен капитальный ремонт автомобильной дороги, представляющей собой подъезд к селу Медаево, протяженность которой составляет 4,5 км.

Были выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения, соединяющей Саранск, Сурское, Ульяновск, М. Маресево и Мокшалеи.

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Источник: e-mordovia.ru