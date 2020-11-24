Полное обновление центрального парка села Ельники запланировано на 2021 год

На следующий год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано полное обновление центрального парка села Ельники.

На территории зоны отдыха будет сооружен большой игровой комплекс, в тени появятся беседки, главная пешеходная дорожка будет выложена брусчаткой, боковые будут заасфальтированы, скамейки и урны заменят на новые.

Появится новая танцплощадка, которая будет отвечать всем современным требованиям. Общая стоимость работ составит 15 млн рублей.

По информации, опубликованной пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru