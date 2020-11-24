В Мордовии будет создана адаптивная система дополнительного образования

В рамках реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого» в Мордовии будет создана адаптивная многоуровневая система непрерывного дополнительного образования.

Указанная система будет включать в себя комплекс образовательных и профессиональных программ, способствующих непрерывному развитию востребованных профессиональных компетенций у работающих граждан, направленных на выработку способностей быстрого реагирования на изменения рынка труда, развитие самозанятости.

Проект предполагает участие Мордовского университета и МГПУ им. М.Е. Евсевьева в федеральных конкурсах по отбору организаций на получение грантов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.

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Источник: e-mordovia.ru