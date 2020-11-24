Мэр Саранска откликнулся на публикации горожан в социальных сетях

На оперативном совещании глава администрации Саранска Пётр Тултаев дал поручения по размещенным в социальных сетях обращениям граждан.

Жители дома №74 по улице Волгоградской снова жалуются на то, что строители, делающие перепланировку в нежилом помещении на первом этаже, проводят шумные работы в запрещенное время. Мэр Саранска поручил решить эту проблему.

Кроме того, жители Саранска на минувшей неделе жаловались в соцсетях на неудовлетворительную работу общественного транспорта: автобусов №№14 и15, троллейбуса №13. Стало известно, что маршрут №14 был усилен: в дневное время курсируют 8 автобусов, после 20:00 – 3 единицы. На маршруте №15 в дневное время работают 23 транспортных средства, после 20:00 – 8 автобусов.

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Источник: adm-saransk.ru