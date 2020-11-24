Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске пенсионерка фиктивно прописала в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в октябре нынешнего года 73-летняя жительница посёлка Ялга фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1982 года рождения, который проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф