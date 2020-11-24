В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 23 ноября на улице Т. Бибиной. Автомобиль марки «Шкода-Октавия», за рулем которого находился 32-летний мужчина, совершил наезд на 32-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф