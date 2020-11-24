В Саранске в ДТП с участием легковушки и троллейбуса пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 23 ноября на улице Полежаева. По предварительной информации, 18-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с троллейбусом.

Водитель легковушки был госпитализирован. Кроме того, за медицинской помощью обращалась 48-летняя пассажирка троллейбуса.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф