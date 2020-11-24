В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Утром 23 ноября на 1-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Уришка и Красный Узел, сотрудниками ДПС ОГИДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен автомобиль марки УАЗ, за рулем которого находился 32-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОМВД России по Ромодановскому району.

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Источник: гибдд.рф