В Ковылкино горел сарай

В Ковылкино произошло возгорание сарая.

В ночь на 24 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №2 горит сарай. Площадь распространения пламени составила 60 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе во время пожара погибла пенсионерка.

Источник: 13.mchs.gov.ru